Reyhanlı’da 2 Ton Tarihi Geçmiş Cips, Şekerleme ve Çikolata İmha Edildi

Hatay Reyhanlı'da rutin denetimde satılmayı bekleyen 2 ton son kullanma tarihi geçmiş atıştırmalık tespit edilip kamyonlarla taşınıp yakılarak imha edildi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 08:54
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 08:54
Reyhanlı’da 2 Ton Tarihi Geçmiş Ürün İmha Edildi

Denetimler sürüyor

Hatay’da yürütülen gıda denetimleri sırasında Reyhanlı ilçesinde satılmayı bekleyen 2 ton cips, şekerleme ve çikolatanın son kullanma tarihi geçmiş olduğu tespit edildi.

Reyhanlı Belediyesi ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen rutin kontrollerde ele geçirilen ürünler, ekiplerce kamyonlara yüklenerek alınan önlemler kapsamında açılan toprak çukurlarında ateşe verilerek imha edildi.

Yetkililerden açıklama

Reyhanlı Belediyesi Zabıta Müdürü Doğan Batıray, vatandaşların sağlığını tehdit eden hiçbir ürüne müsaade etmeyeceklerini belirtti. Batıray, Başkan Ahmet Salman Yumuşak’ın talimatlarıyla Reyhanlı’da güvenli gıda ortamının sağlanması için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.

Yetkililer, tüketicileri son kullanma tarihlerine dikkat etmeleri ve şüpheli ürünleri ilgili birimlere bildirmeleri konusunda uyardı.

