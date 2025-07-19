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Ankara'da Sağanak Yağış Sonucu Duvar Çöktü: 1 Yaralı

Ankara'da sağanak yağış nedeniyle bir binanın duvarı çöktü, 1 kişi yaralandı. Olayda yaşlı bir kadın vatandaşların yardımıyla tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 03:03
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 03:03
Ankara'da Sağanak Yağış Sonucu Duvar Çöktü: 1 Yaralı

Ankara'da Sağanak Yağış Sonrası Yıkım

Başkent Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Keçiören ilçesinde bir binanın duvarının çökmesine neden oldu. Bu olay sonucunda 1 kişi yaralandı.

Su Baskını ve Tahliye Çalışmaları

Edinilen bilgilere göre, Adnan Menderes Mahallesi 1071. Sokakta bulunan binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı. Yağış nedeniyle sokakta park halindeki araçlar da hasar gördü.

İhbar üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve belediye ekipleri derhal olay yerine intikal etti.

Sokak sakinleri, kendi imkanlarıyla üzerine su dolan katlarda mahsur kalan vatandaşları tahliye etmeye çalışırken, yaşlı bir kadın vatandaşların yardımıyla tekerlekli sandalyede kurtarıldı. Bazı vatandaşlar kepçe yardımıyla sokaktan çıkarıldı.

AFAD Ekipleri Olay Yerinde

Olay yerine ulaşan AFAD ekipleri, sağanak nedeniyle bir binanın bodrum katında duvarı yıkılan daireden 1 yaralı ile birlikte 3 kişiyi kurtardı. Yaralı, hızlı bir şekilde ambulansla yakındaki hastaneye sevk edildi.

Belediye ve itfaiye ekipleri, binaları dolduran suyu tahliye çalışmaları sürdürürken, AFAD ekipleri de olay yerinde tedbir amaçlı çalışmalarına devam ediyor.

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle Keçiören ilçesi Adnan Menderes Mahallesi 1071. Sokak'ta...

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle Keçiören ilçesi Adnan Menderes Mahallesi 1071. Sokak'ta bulunan binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı. Bir binanın duvarının yıkılması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle Keçiören ilçesi Adnan Menderes Mahallesi 1071. Sokak'ta...

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle Keçiören ilçesi Adnan Menderes Mahallesi 1071. Sokak'ta bulunan binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı. Bir binanın duvarının yıkılması sonucu 1 kişi yaralandı.

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