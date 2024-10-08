Ankara'da Sağlık Hukuku Sempozyumu Düzenlendi

Başkentte Sağlık Hukuku Sempozyumu Düzenlendi

Sağlık-Sen'in öncülüğünde, Ankara Üniversitesi ve Ankara 2 No'lu Barosu işbirliğiyle bir "Sağlık Hukuku Sempozyumu" gerçekleştirildi. Etkinlik, Memur-Sen Konfederasyonu Genel Merkezindeki Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda iki oturum halinde yapıldı.

Kesin Hedef: Sağlık ve Hukuk

Sempozyumda tartışılan başlıca konular arasında "Sağlık Hakkının Kavramı ve Sağlık Hukukunun Temel İlkeleri" ile "Sağlık Meslek Mensuplarının Sorumlulukları, Hasta Mahremiyeti ve Ülkemizdeki Hukuki Düzenlemeler" yer aldı.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, açılışta yaptığı konuşmada, sağlık hukuku alanının derinlemesine incelenmesi ihtiyacını vurguladı. "Sendika olarak sağlık ve sosyal hizmet kolunun gerçek temsilcileri olarak, çalışanlarımızın her daim yanında olmayı hedefliyoruz" dedi.

Hekim ve Hasta İlişkisi Üzerine Vurgular

Doğan, sağlık hukukunun hem çalışanların haklarını korumak hem de vatandaşların sağlık hizmetlerine güvenli erişimini sağlamakta önemli bir rol oynadığını belirterek, "Sağlık hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde sunulmalıdır" dedi. Ayrıca, hastanelerde silah bulundurulmasına karşı sert bir mesaj vererek, "Hekim ve hemşireler sizin evladınızdır; onlara zarar vermek, yalnızca çalışana değil, tüm topluma zarar vermektir" ifadesini kullandı.

Hukuki Destek İhtiyacı

Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Sabri Hafif, sağlık hukukunun malpraktis davalarının ötesinde, kamu hizmeti veren tüm sağlık çalışanlarını kapsayan bir alan olduğunu belirtti. Ayrıca sağlık çalışanlarının hukuki destekle donatılması gerektiğine dikkat çekti.

Toplumun Bilinçlendirilmesi

Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar, sağlığın sadece fiziksel iyilik olmadığını, aynı zamanda ruhsal ve sosyal durumları da kapsadığını vurguladı. Sağlıkta şiddetin yalnızca bir sağlık çalışanını etkilemediğini, tüm toplumu olumsuz etkilediğini ifade etti.

Sempozyuma, Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hakan Bozkurt, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan ve birçok sağlık çalışanı ile akademisyen katılım gösterdi.

Sağlık-Sen'in ev sahipliğinde Ankara Üniversitesi ve Ankara 2 No'lu Barosu işbirliğiyle "Sağlık Hukuku Sempozyumu" gerçekleştirildi. Memur-Sen Konfederasyonu Genel Merkezindeki Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda iki oturumlu olarak düzenlenen sempozyumda Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Sabri Hafif, konuşma yaptı.

Sağlık-Sen'in ev sahipliğinde Ankara Üniversitesi ve Ankara 2 No'lu Barosu işbirliğiyle "Sağlık Hukuku Sempozyumu" gerçekleştirildi. Memur-Sen Konfederasyonu Genel Merkezindeki Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda iki oturumlu olarak düzenlenen sempozyumda Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Sabri Hafif, konuşma yaptı.

Sağlık-Sen'in ev sahipliğinde Ankara Üniversitesi ve Ankara 2 No'lu Barosu işbirliğiyle "Sağlık Hukuku Sempozyumu" gerçekleştirildi. Memur-Sen Konfederasyonu Genel Merkezindeki Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda iki oturumlu olarak düzenlenen sempozyumda Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Sabri Hafif, konuşma yaptı.

Sağlık-Sen'in ev sahipliğinde Ankara Üniversitesi ve Ankara 2 No'lu Barosu işbirliğiyle "Sağlık Hukuku Sempozyumu" gerçekleştirildi. Memur-Sen Konfederasyonu Genel Merkezindeki Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda iki oturumlu olarak düzenlenen sempozyumda Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Sabri Hafif, konuşma yaptı.

Sağlık-Sen'in ev sahipliğinde Ankara Üniversitesi ve Ankara 2 No'lu Barosu işbirliğiyle "Sağlık Hukuku Sempozyumu" gerçekleştirildi. Memur-Sen Konfederasyonu Genel Merkezindeki Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda iki oturumlu olarak düzenlenen sempozyumda Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Sabri Hafif, konuşma yaptı.