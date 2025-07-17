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Ankara'da Sahipsiz Köpeklerin Saldırısı: Genç Koşarak Kurtuldu

Ankara Yenimahalle'de bir genç, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Vatandaşlar durumu kaydetti, belediye ise gerekli önlemlerin alındığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 18:09
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 18:09
Ankara'da Sahipsiz Köpeklerin Saldırısı: Genç Koşarak Kurtuldu

Ankara'nın Yenimahalle İlçesinde Endişe Verici Olay

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan bir genç, Serhat Mahallesi Şehit Süleyman Şahin Caddesi'nde yürüdüğü sırada kovalanmakta. Genç, olayın ardından hızla bölgeden uzaklaşarak seyir halindeki hafif ticari araca yöneldi.

Güvenlik Endişeleri Yükseliyor

Olay anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Aynı bölgede bir ay önce de benzer bir durumun yaşandığı belirtiliyor. Mahalle sakinlerinden Abdullah Yılmaz, sahipsiz köpek sorununun yıllardır devam ettiğini vurguladı. Yılmaz, "Beni servisim buradan alıyor ama şuraya kadar gelmem yetiyor, hemen saldırıyorlar." diyerek bu durumu herkes için büyük bir tehlike olarak değerlendirdi.

Fahriye Gölcü de yaşadığı korkuyu şu sözlerle ifade etti: "Otobüs beklerken çok korkuyorum bu köpeklerden. Bazen sürü gibi oluyorlar." Gölcü, gündelik hayatlarında karşılaştıkları bu tehdidin, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kadınlar için büyük bir riski beraberinde getirdiğini ekledi.

Belediyeden Çözüm Adımları

Yenimahalle Belediyesi, sahipsiz hayvanlarla ilgili yeni yasal düzenlemelere göre Ankara Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yaparak gerekli çalışmaların yürütüldüğünü açıkladı. Açıklamada, "Son üç ayda 62 sokak hayvanını alarak barınaklarımıza yerleştirdik." ifadesine yer verildi. Ayrıca, 150 kapasiteli mevcut hayvan barınağına ek olarak, 1000 kapasiteli yeni barınak inşaatının devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Yeni barınağın tamamlanması ile 1150 sokak hayvanına barınak sağlanacak." ifadeleri kullanıldı.

Belediye, vatandaşların güvenliği ve sokak hayvanlarının hijyenik şartlarda bakımı için çalışmalarını sürdüreceğini taahhüt etti.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir kişi, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir kişi, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir kişi, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir kişi, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

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