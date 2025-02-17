Ankara'da Sendika İçinde Kan Donduran Olay: Şube Başkanı Sekreterini Vurdu

Ankara'da Sendika İçinde Talihsiz Olay

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Deniz Ilgan, tartıştığı şube sekreteri Erdinç Koç'u tabancayla vurarak öldürdü. Olay, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başlayan tartışma sonrası gerçekleşti.

Kavga, Silah Sesleriyle Sonuçlandı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Ilgan yanındaki tabancayla Koç'a ateş etti. Olay sonrası Ilgan, tabancasıyla intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Erdinç Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini, Deniz Ilgan'ın ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Deniz Ilgan ile Şube Sekreteri Erdinç Koç arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda Ilgan, yanındaki tabancayla Koç'a ateş etti. Sağlık ekipleri, Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi, ağır yaralanan Ilgan ise hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Deniz Ilgan ile Şube Sekreteri Erdinç Koç arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda Ilgan, yanındaki tabancayla Koç'a ateş etti. Sağlık ekipleri, Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi, ağır yaralanan Ilgan ise hastaneye kaldırıldı.