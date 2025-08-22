DOLAR
Ankara'da Seyir Halindeki Otobüs Yandı: 36 Yolcu Tahliye Edildi

Ankara'da Kızılcahamam Yakakaya mevkiinde seyir halindeki 31 AJC 145 plakalı otobüs alev aldı; 36 yolcu tahliye edildi, itfaiye yangını yaklaşık yarım saatte söndürdü.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 04:20
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 05:11
Ankara'da Seyir Halindeki Otobüs Yandı: 36 Yolcu Tahliye Edildi

Ankara'da Seyir Halindeki Otobüs Alev Aldı; 36 Yolcu Güvenle Tahliye Edildi

Olay ve müdahale

Hatay'dan İstanbul'a sefer yapan 31 AJC 145 plakalı yolcu otobüsü, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Yakakaya mevkisinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Durumu fark eden şoför aracı emniyet şeridine park ederek 36 yolcuyu tahliye etti.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve otoyol jandarması ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü.

Yangında otobüs kullanılamaz hale gelirken, tahliye edilen yolcular başka bir otobüsle yolculuğa devam etti.

Tanıklıklar

Turgay Olgar (muavin): "36 yolcumuz vardı. Aracı zar zor burada durdurabildik. Can havliyle imdat kolunu çekip, yolcuları tahliye ettik. Allah'a şükür can kaybımız yok sadece mal kaybımız var."

Veysel Özgür: "Muavinin bir ses duymasıyla araçtan inmemiz bir oldu. Aşağıya indiğimizde aracın motor kısmından alevlerin çıktığını gördük. Sonra hepimizi tahliye ettiler. Çok şükür bir şey olmadı, bütün yolcular sağ salim indi."

Başkentte seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Başkentte seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Başkentte seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım