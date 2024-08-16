Ankara'da Sıcak Hava Dalgası Başlıyor

Ankara'da Sıcaklıklar Yükseliyor

Ankara'da hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta başından itibaren artacağı öngörülüyor. Valilikten gelen son açıklamalara göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait analiz verileri ışığında, hafta içi sıcaklıkların 29 ile 37 santigrat derece arasında değişiklik göstereceği ifade edildi.

Sıcak Havalara Dikkat!

Yetkililer, özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlı vatandaşlar ve çocuklar için günün en sıcak saatleri arasında (11:00 - 16:00) dışarıda kalmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Sıcak havalar sağlık açısından risk oluşturabilir, bu nedenle gerekli önlemleri almak önem taşıyor.

Mevsim Normalleri Üzerinde Sıcaklık Bekleniyor

Açıklamada, Ankara'daki sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ve bu durumun önümüzdeki günlerde de devam edeceği vurgulandı. Vatandaşların hava koşullarına göre kendilerini hazırlaması gerektiği belirtildi.