Ankara'da Simit Fiyatlarına Zam: 20 TL Olacak

Ankara'da Simit Fiyatlarına Zam Geliyor

Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Savaş Delibaş, kısa süre içinde simit fiyatlarına zam yapılacağını duyurdu. Artan maliyetler nedeniyle simit fiyatlarının 20 TL'ye yükselebileceği belirtildi.

Enerji Artışı Simit Üreticilerini Etkiliyor

Son dönemdeki elektrik ve doğalgaz zamları birçok sektörde olduğu gibi simit üretiminde de olumsuz etkiler yarattı. Artan enerji maliyetleri ve un fiyatlarındaki dalgalanmalar, simit üreticilerinin zor durumda kalmasına sebep oldu.

Zam Talepleri Kaçınılmaz

Savaş Delibaş, Ticaret Bakanlığı'na zam taleplerini ilettiklerini ve 20 TL'lik fiyatın kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Delibaş, "Simit fiyatlarının 30 lira olması gerekiyor ki işletmeler hayata tutunabilsin" ifadesini kullandı.

Maliyetlerin Altında Kalan Simit Fiyatları

Başkan Delibaş, simit fiyatlarına en son zammın Temmuz 2024'te yapıldığını hatırlatarak, mevcut fiyatların (15 lira) maliyetlerin (18 lira 80 kuruş + KDV) altında kaldığını açıkladı. Bu durum, esnafın her satıştan zarar etmesine neden oluyor. Ayrıca, zam yapılmamasının Ticaret Bakanlığı'nın engellerine bağlı olduğunu ve bu konuda hukuki süreç başlattıklarını dile getirdi.