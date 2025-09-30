Ankara'da Su Kesintisi: Kesikköprü Boru Patlaması Su Miktarını Yarıya İndirdi

Ankara'da Kesikköprü Boru Patlaması Nedeniyle Dönüşümlü Su Kesintileri

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kesikköprü ana isale hattında meydana gelen boru patlamaları sonucu kente verilen su miktarının yarıya düştüğünü açıkladı. Bu nedenle şehir genelinde dönüşümlü su kesintileri uygulanıyor.

Açıklama ve çözüm çalışmaları

ABB tarafından yapılan açıklamada, hasarın kalıcı olarak giderilmesi için çelik boru hattı döşeme çalışmalarının başlatıldığı ve bu çalışmaların yaklaşık 1 hafta içinde tamamlanmasının beklendiği belirtildi. Çalışmalar tamamlanana kadar özellikle üst kotlarda su erişiminde aksaklıklar yaşanabileceği vurgulandı.

Gün gün hangi bölgelerde kesinti yapılacağına ilişkin duyuruların ASKİ'nin resmi internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından paylaşılacağı ifade edildi.

Altındağ için kritik kesinti takvimi

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nün duyurusuna göre, Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'nda meydana gelen arıza nedeniyle 1 Ekim Çarşamba günü saat 08.00'den 2 Ekim 2025 Perşembe günü saat 08.00'e kadar Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan P10 Pompa İstasyonu durdurulacak ve Altındağ ilçesinde zorunlu su kesintisi uygulanacak. Ayrıca yüksek kotlardaki abonelerin 2 Ekim günü saat 20.00'den sonra su alması öngörülmektedir.

Etkilenecek mahalleler ve ABB'den özür

Kesintiden etkilenecek mahalleler arasında Aydıncık, Tatlar, Kavaklı, Karapürçek, Beşikkaya, Başpınar, Feriduncelik, Solfasol, Battalgazi, Doğantepe, Yıldıztepe, Güneşevler, Örnek, Gültepe, Atıfbey, Kale, Hacı Bayram, Zübeyde Hanım ve Baraj yer alıyor. Yapılan açıklamada vatandaşlardan sabır ve anlayış istenirken, verilen rahatsızlıktan dolayı özür dilendi.

Vatandaşların güncel bilgilere ulaşmak için ASKİ ve ABB'nin resmi kanallarını takip etmeleri gerekiyor.