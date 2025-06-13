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Ankara'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 1624 Sikke ve 126 Obje Ele Geçirildi

Ankara'da düzenlenen operasyonda 1624 sikke ve 126 tarihi eser ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 12:12
Ankara'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 1624 Sikke ve 126 Obje Ele Geçirildi

Ankara'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Geçit Yok!

Ankara'da emniyet ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili düzenlediği operasyon kapsamında toplam 1624 sikke ve 126 obje ele geçirdi. Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, ülkenin farklı bölgelerinde bulunan sit alanlarında gerçekleştirilen kaçak kazı ve sondaj faaliyetlerine dair bilgi toplandı.

Operasyonlar Ve Gözaltılar

Yaklaşık bir ay süren titiz çalışmalarda, Ankara ve ilçelerindeki kaçak faaliyetler sonucu 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet eden 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonda ele geçirilen tarihi eserler arasında çok sayıda Anadolu Selçuklu, Osmanlı Devleti ve Anadolu’da hüküm sürmüş beyliklere ait çeşitli sikke ve objeler bulunuyor.

Değerli Eserler

Ele geçirilen eserler arasında, milattan sonra 3. ve 4. yüzyılda Roma İmparatorları tarafından basılmış olan bronz sikkeler, Bizans İmparatorluğu dönemine ait sikkeler ve Geç Roma-Bizans dönemine ait bronz kemer tokaları, yüzükler, aplik parçaları, iğneler ve ok uçları yer alıyor.

Müzeye Teslim Edilecek

Ele geçirilen eserler, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemler devam ediyor.

Ankara'da emniyet ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1624 sikke ve 126...

Ankara'da emniyet ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1624 sikke ve 126 obje ele geçirildi. Ele geçirilen eserler içerisinde çok sayıda Anadolu Selçuklu, Osmanlı Devleti ve Anadolu'da yaşamış beyliklerlere ait bronz, gümüş ve bakır sikkeler, Anadolu'da milattan sonra 3. ve 4. yüzyılda Roma İmparatorları tarafından basılmış bronz sikkeler, Bizans İmparatorluğunun Anadolu'da 6. ve 11. yüzyıllarda bastığı bronz ve gümüş sikkeler ve Geç Roma-Bizans dönemlerine ait bronz kemer tokaları, yüzükler, aplik parçalar, iğneler ve ok uçları bulunuyor.

Ankara'da emniyet ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1624 sikke ve 126...

Ankara'da emniyet ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1624 sikke ve 126 obje ele geçirildi. Ele geçirilen eserler içerisinde çok sayıda Anadolu Selçuklu, Osmanlı Devleti ve Anadolu'da yaşamış beyliklerlere ait bronz, gümüş ve bakır sikkeler, Anadolu'da milattan sonra 3. ve 4. yüzyılda Roma İmparatorları tarafından basılmış bronz sikkeler, Bizans İmparatorluğunun Anadolu'da 6. ve 11. yüzyıllarda bastığı bronz ve gümüş sikkeler ve Geç Roma-Bizans dönemlerine ait bronz kemer tokaları, yüzükler, aplik parçalar, iğneler ve ok uçları bulunuyor.

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