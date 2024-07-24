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Ankara'da Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Yapıldı

Ankara'da toplu taşıma ücretlerine yapılan zam oranı %38,9 ile %50 arasında değişiyor. Yeni tarifeler 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 15:38
Ankara'da Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Yapıldı

Ankara'da Ulaşım Ücretlerine Zam

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, toplu taşıma araçlarındaki ücret tarifesine %38,9 ile %50 arasında zam yapılmasını öngören teklifi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu'na sundu ve kabul edildi.

Zam Oranları ve Yeni Tarifeler

Yavaş tarafından önerilen zam, EGO Genel Müdürlüğü tarafından hazırlandı ve UKOME Genel Kurulu'nda oy çokluğuyla onaylandı. Yeni fiyat tarifesine göre, tam biniş ücreti 15 liradan 21 liraya, öğrenci biniş ücreti 7,5 liradan 10,5 liraya, öğretmen yolcuların bilet fiyatı ise 11 liradan 15,5 liraya yükseldi.

Ayrıca, aktarma ücretleri de tam biletler için 7 liradan 10 liraya, öğrenciler için 4,5 liradan 6,5 liraya ve öğretmenler için 5 liradan 7,5 liraya çıkarıldı.

Minibüs ve Diğer Ücretlerdeki Değişiklikler

Minibüslerde kısa mesafe ücreti 17 liradan 25 liraya, uzun mesafe ücreti ise 20 liradan 30 liraya yükseltildi. Kredi kartı ile biniş ücreti de 18 liradan 25 liraya çıkarken, 442 Esenboğa Havalimanı-Kızılay ve Ankara Şehirlerarası Terminali güzergâhındaki otobüs ücreti 50 liradan 75 liraya yükseldi. Yeni tarifeler 1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.

ABB'den Açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, toplu taşıma ücretlerine son zamın 24 Temmuz 2023'te yapıldığı belirtilirken, asgari ücretteki artış ve akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle bu artışın kaçınılmaz olduğu vurgulandı. EGO Genel Müdürlüğü'nün aylık 400 milyon lira zarara uğradığı ifade edilerek, ''Zararı karşılamak için diğer bütçe kalemlerinden destek sağlanmaktadır. Ücretsiz ve indirimli taşınan yolcu oranı %59'a ulaşmıştır, dolayısıyla sürdürülebilirliği sağlamak adına bu artış zorunlu hale gelmiştir'' denildi.

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