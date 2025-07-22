Ankara'da Toplu Taşımada Komisyon Ücreti Kaldırıldı!

Ankara'da Toplu Taşımada Yeni Dönem

Ankara'da yaşayan ve toplu taşımayı kullanan milyonlarca insana müjdeli bir haber verildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), toplu taşımanın can damarı olan AnkaraKart bakiye yüklemelerinde, kredi kartı ve banka kartı kullanan vatandaşlardan kesilen komisyon ücretini tamamen kaldırdı. Artık Ankaralılar, ceplerinden tek bir kuruş ekstra ücret çıkmadan kartlarına dolum yapabilecekler.

10 Temmuz 2025'te Başlıyor

Yeni uygulama, 10 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla hayata geçirilecek. Bu düzenlemeyle, vatandaş odaklı hizmet anlayışını bir kez daha gösteren Ankara Büyükşehir Belediyesi, dijitalleşen dünyada nakit taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırmış oldu.

Kiosklar Artık Komisyonsuz

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, komisyonsuz bakiye yükleme dönemi aslında 16 Şubat 2025'te başlamıştı. Ancak, bu ilk aşamada, metro ve Ankaray istasyonlarında bulunan ve "kiosk" olarak bilinen bakiye dolum cihazları, entegrasyon süreçleri nedeniyle kapsam dışında tutulmuştu.

Yapılan resmi açıklamada, "Sürdürülen entegrasyon çalışmaları tamamlanmış; 10 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla kiosklar da dahil olmak üzere tüm dolum kanallarında kredi kartıyla bakiye yükleme işlemleri banka komisyon ücreti olmadan gerçekleştirilebilir hale getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.