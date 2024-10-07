Ankara'da Trafik Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'da Korkunç Bir Kaza

Başkent Ankara'nın Ayaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil park halindeki kamyona çarparak iki kişinin ölümüne neden oldu.

Kaza Detayları

Park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü 65 yaşındaki Hasan Şimşek, 06 FHZ 31 plakalı aracıyla D-140 kara yolunda kazaya karıştı. Araç, İlyakut mevkisi yakınlarında 06 AZ 1452 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Olay Sonrası Gelişmeler

Kazanın hemen ardından, olay yerine polisi ve sağlık ekiplerini sevk edildi. Sağlık görevlileri, sürücü Hasan Şimşek ve yanındaki eşi Saniye Şimşek (69) çiftinin hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Cenaze Töreni

Ölen çiftin cenazelerinin Beypazarı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Ankara'nın Ayaş ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobildeki karı koca hayatlarını kaybetti.