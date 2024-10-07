DOLAR
34,25 -0,03%
EURO
37,6 0,06%
ALTIN
2.925,43 -0,19%
BITCOIN
2.153.222,71 -0,44%

Ankara'da Trafik Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Ayaş ilçesinde park halindeki bir kamyona çarpan otomobildeki karı koca yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 13:16
Ankara'da Trafik Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'da Korkunç Bir Kaza

Başkent Ankara'nın Ayaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil park halindeki kamyona çarparak iki kişinin ölümüne neden oldu.

Kaza Detayları

Park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü 65 yaşındaki Hasan Şimşek, 06 FHZ 31 plakalı aracıyla D-140 kara yolunda kazaya karıştı. Araç, İlyakut mevkisi yakınlarında 06 AZ 1452 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Olay Sonrası Gelişmeler

Kazanın hemen ardından, olay yerine polisi ve sağlık ekiplerini sevk edildi. Sağlık görevlileri, sürücü Hasan Şimşek ve yanındaki eşi Saniye Şimşek (69) çiftinin hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Cenaze Töreni

Ölen çiftin cenazelerinin Beypazarı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Ankara'nın Ayaş ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobildeki karı koca hayatlarını...

Ankara'nın Ayaş ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobildeki karı koca hayatlarını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

Cepte olan paraları buharlaştıracak zam geliyor! Emlak, Araç, Vergi... Herşey yüzde 50 artıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Kahverengi Kokarca Zararlısına Karşı İlaçlama Başlıyor
2
İsrail'in Batı Şeria Üzerindeki Baskınları Devam Ediyor
3
Rusya, Donetsk'teki Grodovka Yerleşimini Kontrol Altına Aldı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze ve Filistin Açıklaması
5
Bilecik'te Biber Özlemi: Fotoğrafçılar Çukurören Köyü'nde Toplanıyor
6
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: Tır Sürücüsü Tutuklandı

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi

Cepte olan paraları buharlaştıracak zam geliyor! Emlak, Araç, Vergi... Herşey yüzde 50 artıyor

1 Kasım’a kadar kredi kartı borcunu ödemeyenler hapı yuttu TCMB uyardı: Yeni faiz oranları geliyor

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!