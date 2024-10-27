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Ankara'da Trajik Kaza: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'da direğe çarpan bir otomobilde 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 02:38
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 02:38
Ankara'da Trajik Kaza: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Başkentte Kasvetli Bir Kaza

Ankara'nın Mamak ilçesinde, yol kenarındaki direğe çarpan bir otomobilde dört kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza Ayrıntıları

Olay, akşam saatlerinde Yakup Abdal Mahallesi'nde meydana geldi. 06 DDC 719 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bir yön tabelası direğine çarptı.

Olay Yerinde Faaliyetler

Gerçekleşen kaza sonrası, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Ekipler, araçta bulunan dört kişinin hayatını kaybettiğini tespit ederken, kazada yaralanan bir birey ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Soruşturma Başlatıldı

Kazanın nedenleriyle ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

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