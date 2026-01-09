Ankara'da Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı Başladı

İki ülke siyasi, savunma ve güvenlik iş birliğini bütüncül bir bakışla ele alıyor

Türkiye ile Endonezya arasında siyasi, savunma ve güvenlik alanlarındaki iş birliğini bütüncül bir bakışla ele almak amacıyla düzenlenen ortak toplantı Ankara'da başladı.

Toplantıya katılan heyetler arasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin yer aldı.

Resmi program, katılımcıların aile fotoğrafı çekilmesinin ardından Ankara'da başladı ve iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin güçlendirilmesine odaklanacak görüşmelerle sürüyor.

