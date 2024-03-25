Bist 100
9.029,38 0%
DOLAR
32,15 0,58%
EURO
34,88 0,78%
ALTIN
2.238,8 1,09%

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşarak bir operasyon düzenledi. Operasyonda 6 kilo 80 gram amfetamin ve 1 kilo 17 gram esrar ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 25.03.2024 18:25
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 18:25
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Ankara'da polis ekipleri, İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştığı bir aracı durdurdu. Yapılan aramada araçta 6 kilo 80 gram amfetamin ile 1 kilo 17 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu getirileceği bilgisini aldıktan sonra çalışma başlattı. Ankara girişinde durdurulan araçta gerçekleştirilen aramada, toplamda 6 kilo 80 gram amfetamin ve 1 kilo 17 gram esrar bulundu.

Araçtaki 2 şüpheli, "Uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Seçimden önce kalem kırıldı! 1.000 TL destek sağlanacak

Seçimden önce kalem kırıldı! 1.000 TL destek sağlanacak

İftara ne tatlı yapsam diye düşünenler! Pratik yapımıyla aypare tatlısı tarifi

İftara ne tatlı yapsam diye düşünenler! Pratik yapımıyla aypare tatlısı tarifi

Altın fiyatlarında devran tersine döndü! Uzman isimden altın borcu olanları korkutan uyarı

Altın fiyatlarında devran tersine döndü! Uzman isimden altın borcu olanları korkutan uyarı

Kura ile personel alımı yapılacak! 50 yaşa kadar başvurular alınıyor

Kura ile personel alımı yapılacak! 50 yaşa kadar başvurular alınıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
2
Tapusu olanlar için süre daraldı! 2 hafta içinde bunu yapmayan bin pişman olacak
3
AKP’nin büyük Ankara mitingi bugün
4
Akaryakıt fiyatlarında büyük şok! Tamamen değişiyor: 30 Nisan'a kadar süre verildi
5
Devlet o kişilere artık ehliyet vermeyecek! Milyonların hayalini suya düşüren karar
6
15 TL ödemekten kaçan 12.000 TL verecek! O tarihe kadar başvurmayan yandı
7
Emeklilik şartları sil baştan değişti! 10 yılla emeklilikte SGK piyangosu

Bankalardan deprem etkisi yaratan karar! 7 banka gemileri yaktı: Az önce duyuruldu

Kura ile personel alımı yapılacak! 50 yaşa kadar başvurular alınıyor

O kişilere 3000 TL bayram ikramiyesi! Emeklilik şartı kaldırıldı: Hesaplarına yatırılacak

Altın fiyatlarında devran tersine döndü! Uzman isimden altın borcu olanları korkutan uyarı

Seçimden önce kalem kırıldı! 1.000 TL destek sağlanacak

Tüm emeklilere 7000 TL ek ödeme müjdesi! Emekli maaşlarında flaş değişiklik

Migros'ta yüzlerce ürün 1 alana 1 bedava! Kampanyayı duyan koli koli alışveriş yapıyor

Bu kredide faizler piyasanın yarısı seviyesinde! Ramazan teklifi ile banka dikkat çekiyor

Saç boyalarını çöpe attıracak yöntem! Beyaz saçları 12 saatte kendi rengine çeviriyor

Aylık ev kirasının 3 katı ödeme! Bankalar vatandaşın parasına göz dikti: Verdikçe veriyor

İftara ne tatlı yapsam diye düşünenler! Pratik yapımıyla aypare tatlısı tarifi

Asgari ücretlinin de ikramiye hakkı var bunu kimse bilmiyor: 8 bin TL ödeniyor