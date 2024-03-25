Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Ankara'da polis ekipleri, İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştığı bir aracı durdurdu. Yapılan aramada araçta 6 kilo 80 gram amfetamin ile 1 kilo 17 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu getirileceği bilgisini aldıktan sonra çalışma başlattı. Ankara girişinde durdurulan araçta gerçekleştirilen aramada, toplamda 6 kilo 80 gram amfetamin ve 1 kilo 17 gram esrar bulundu.
Araçtaki 2 şüpheli, "Uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.