DOLAR
40,58 -0,01%
EURO
46,41 1,06%
ALTIN
4.284,71 1,22%
BITCOIN
4.701.290,27 1,17%

Ankara'da Yangın: 8 Gecekondu Kullanılamaz Hale Geldi

Ankara'nın Mamak ilçesinde çıkan yangında 8 gecekondu zarar gördü, iki yavru köpek kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 18:43
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 18:43
Ankara'da Yangın: 8 Gecekondu Kullanılamaz Hale Geldi

Yangın Olayı Ankara'nın Mamak İlçesinde Gerçekleşti

Ankara'nın Mamak ilçesinde, Mutlu Mahallesi 702/2. Sokak kesiminde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak çevredeki 8 gecekonduyu kullanılamaz hale getirdi.

Alevlere Müdahale

Olayın hemen ardından ihbar üzerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevleri yaklaşık bir saatlik yoğun mücadelenin ardından kontrol altına alarak söndürdü. Şans eseri yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Kurtarılan Yavru Köpekler

Yangının ortasında mahsur kalan iki köpek yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yavrular, çevredekilerin yardımlarıyla bakım altına alındı.

Belediye Başkanı'ndan Açıklama

Yangın sonrası alanda inceleme yapan Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, basına yaptığı açıklamada can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Ankara'nın Mamak ilçesinde çıkan yangında 8 gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde çıkan yangında 8 gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde çıkan yangında 8 gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde çıkan yangında 8 gecekondu kullanılamaz hale geldi.

İLGİLİ HABERLER

Bolu'da Yangın Önlemleri Genişletildi: O Tarihe kadar Yasaklandı

Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

Türkiye'yi Serinletecek Fırtınalı Yağmurlar Geliyor!

İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih Erbakan Tekirdağ'da Yeniden Refah Partisi Kongresine Katıldı
2
Şanlıurfa'da Hastanede Bıçaklı Saldırı: Başhekim Yardımcısı ve Güvenlik Görevlisi Yaralı
3
Bitlis'te 83 Hafız İçin İcazet Töreni Düzenlendi
4
Fas'ın 26. Tahta Çıkış Yılı Kutlaması: Dostluk ve İşbirliği Vurgusu
5
Yunus Emre Enstitüsü Yaz Okulu 2025 Kapanış Programı İstanbul'da Gerçekleştirildi
6
Samsun'da Otomobil-Kamyon Çarpışması: 5 Yaralı
7
Gaziosmanpaşa'ya 500 Milyon Lira Spor Yatırımı

Kira ve Konut Fiyatlarına Neşter: 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başlatılıyor

İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!

Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam

500 Dolarlık Doğum Desteği: Yeni Paket Yılbaşında Başlıyor

Sigara Fiyatlarına İkinci Dev Zam: Tiryakilerin Cebini Yakacak Yeni Liste

Bolu'da Yangın Önlemleri Genişletildi: O Tarihe kadar Yasaklandı

Türkiye'yi Serinletecek Fırtınalı Yağmurlar Geliyor!

ÇAYKUR'dan Çay Fiyatlarına Yüzde 3,5 Zam Duyurusu: Devreye Alındı

Emekli Promosyonunda Rekor Rakamlar Geliyor! Yıl sonunu bulmayacak

500 Bin Sosyal Konut Projesinin Perde Arkası: Bakan Şimşek'ten Açıklamalar

O Marka Zeytinyağında Kansere Yol Açan Madde Tespit Edildi!