Ankara'da Yangın: 8 Gecekondu Kullanılamaz Hale Geldi

Yangın Olayı Ankara'nın Mamak İlçesinde Gerçekleşti

Ankara'nın Mamak ilçesinde, Mutlu Mahallesi 702/2. Sokak kesiminde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak çevredeki 8 gecekonduyu kullanılamaz hale getirdi.

Alevlere Müdahale

Olayın hemen ardından ihbar üzerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevleri yaklaşık bir saatlik yoğun mücadelenin ardından kontrol altına alarak söndürdü. Şans eseri yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Kurtarılan Yavru Köpekler

Yangının ortasında mahsur kalan iki köpek yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yavrular, çevredekilerin yardımlarıyla bakım altına alındı.

Belediye Başkanı'ndan Açıklama

Yangın sonrası alanda inceleme yapan Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, basına yaptığı açıklamada can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Ankara'nın Mamak ilçesinde çıkan yangında 8 gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde çıkan yangında 8 gecekondu kullanılamaz hale geldi.