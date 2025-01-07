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Ankara'da Yön Levhasına Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yön levhasına çarpan otomobildeki sürücü yaşamını yitirdi. Olayın detayları araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 02:55
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 02:55
Ankara'da Yön Levhasına Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Ankara'da Kaza: Yön Levhasına Çarpan Sürücü Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde trajik bir kaza meydana geldi. Çevreyolu Saray Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 DOR 673 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yön levhasına çarptı.

Olayın hemen ardından çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde, otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı. Olayın nasıl gerçekleştiği ve sürücünün kimliği ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

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