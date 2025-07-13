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Ankara'daki 26 Katlı Binada Korkunç Yangın: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'da bir 26 katlı binada çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Yangınla ilgili incelemeler devam ediyor.

Yayın Tarihi: 13.07.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 13.07.2025 14:48
Ankara'daki 26 Katlı Binada Korkunç Yangın: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'da Yangın İncelemeleri Sürüyor

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, 26 katlı bir binada meydana gelen yangın sonrasında inceleme çalışmaları devam ediyor. Olayda 3 kişinin hayatını kaybetmesi, yetkilileri harekete geçirdi.

İtfaiye Ekipleri ve Savcılar Olay Yerinde

Yangın ihbarının alınmasından sonra 2 cumhuriyet savcısı olay yeri inceleme ve 1 cumhuriyet savcısı ise adli tıp işlemleri için görevlendirildi. Yangının olduğu Alacaatlı Mahallesi'ndeki apartmanda, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından detaylı inceleme başlatıldı.

Bina Sakinlerine Kontrollü Giriş İzni

Tahliye edilen bina sakinleri, itfaiye ekiplerinin gözetiminde eşyalarını almak için kontrollü olarak evlerine girmelerine izin veriliyor. Yangın sırasında dışarıda bulunan bina sakini Serenay Yurdakul, yaşanan korkunç anları şöyle anlattı: "Dışarıdan yardım çığlıkları atanlar oldu. Ateşten etkilenmedik ama dumandan etkilenen çok kişi vardı."

Yangının Sebebi Elektrik Tesisatı Olabilir

Yangını araştıran Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ilk etapta yangının çıkış nedeninin elektrik tesisatından kaynaklandığını değerlendiriyor. Olay yerinde, makine, elektronik ve elektrik mühendislerinden oluşan bir bilirkişi heyeti de inceleme yaparak rapor tanzim edecek.

Cenazeler Adli Tıp Kurumuna Kaldırıldı

Yangında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, otopsi işlemleri için Keçiören’deki Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin yakınları, adli tıp önünde bekleyişlerini sürdürüyor. Otopsinin ardından cenazeler, ailelerine teslim edilecek.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili itfaiye ekiplerinin...

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili itfaiye ekiplerinin incelemeleri sürüyor. Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki 26 katlı binada çıkan yangının söndürülmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri inceleme başlattı. Tahliye edilen bina sakinlerinin eşyalarını almak için itfaiye ekiplerinin gözetiminde kontrollü olarak evlerine girmelerine izin veriliyor.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili itfaiye ekiplerinin...

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili itfaiye ekiplerinin incelemeleri sürüyor. Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki 26 katlı binada çıkan yangının söndürülmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri inceleme başlattı. Tahliye edilen bina sakinlerinin eşyalarını almak için itfaiye ekiplerinin gözetiminde kontrollü olarak evlerine girmelerine izin veriliyor.

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