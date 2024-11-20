Ankara'daki Asansör Kazasında 4 Sanığa Dava Açıldı

Ankara'da trajik asansör kazası

Ankara'nın Sincan ilçesinde, ortaokul öğrencisi Beren Su Bolat'ın asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak hazırlanan iddianame kabul edildi.

Olayın ayrıntıları

23 Temmuz'da Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Beren Su Bolat ve Turan Efe Doğan isimli öğrenciler asansörde mahsur kalmıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kurtarma çalışması sırasında Beren Su Bolat’ın asansör boşluğuna düşmesine neden olurken, Turan Efe Doğan yaralandı.

İddianamede yer alan tespitler

İddianamede, itfaiye görevlileri sanıklar Bayram Babatürk, Buğra Yalabık ve Ercan Akyıldız'ın kurtarma faaliyetlerinde kanun ve yönetmeliklere uygun hareket etmediği belirtildi. Sanıkların asansörü güvenli alan olan 'güvenli kat'a indirmeyerek, mağdurları kurtarmaya çalışması sürecinde gerekli tedbirleri almadıkları vurgulandı.

Apartman yöneticisi de sanık

Ayrıca, apartman yöneticisi Yılmaz Güney'in asansör bakımını zamanında yaptırmaması ve uygun eğitimli kurtarma personelini görevlendirmemesi nedeniyle de 'bilinçli taksir' ile suçlandığı ifade edildi.

Cezalandırma talebi

Batı 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanık itfaiye görevlileri ve apartman yöneticisi için 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Olayın detayları, hem sorumluların belirlenmesi hem de benzeri olayların tedbiri açısından büyük önem arz ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.