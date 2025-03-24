Ankara'daki İzinsiz Gösteride 5 Polis Yaralandı, 66 Kişi Gözaltına Alındı

Başkent Ankara, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yapılan yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto eden izinsiz gösterilere sahne oldu. Olaylar sırasında 5 polis memuru yaralandı ve protestocular arasında 66 kişi gözaltına alındı.

Göstericiler, Kızılay'da toplandıktan sonra Atatürk Bulvarı ile Meşrutiyet Caddesi kesişimindeki polis barikatını aşmaya çalıştı. Bazı göstericilerin polise mukavemette bulunduğu ve taşlarla saldırdığı bildirildi. Polis, gruba megafonla dağılmaları için sık sık uyarılarda bulundu.

Uyarılara rağmen dağılmayan göstericiler, polisi hedef alarak havai fişek, taş ve cam şişe gibi maddelerle saldırdı. Bu saldırılar sonucunda 5 polis memuru yaralandı. Olay yerine müdahale eden polis ekipleri, biber gazı ve tazyikli su kullanarak kalabalığı kontrol altına almaya çalıştı.

Ayrıca, Karanfil Sokak'ta bazı göstericilerin ateş yakarak barikat kurma çabası gözlemlendi. Burada bir aracın çamurluklarının söküldüğü, ancak yakılan ateşin itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü bildirildi.

Göstericilerin dağılmasının ardından, bazıları ara sokaklara kaçmaya çalıştı fakat polis ekipleri tarafından engellendi. Olaylar sırasında gözaltına alınan totalde 66 kişinin olduğu öğrenildi.

Gösteriler sonrasında meydana gelen çöp yığınları ise belediye ekipleri tarafından temizlendi. Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, olay yerinde incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

Ankara'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde 5 polis yaralandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek isteyen grup, Kızılay'da toplandı. Tüm uyarılara rağmen dağılmayan grup, polis ekiplerine havai fişek, taş, cam şişe, sandalye parçaları attı.

Ankara'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde 5 polis yaralandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek isteyen grup, Kızılay'da toplandı. Tüm uyarılara rağmen dağılmayan grup, polis ekiplerine havai fişek, taş, cam şişe, sandalye parçaları attı.