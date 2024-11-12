Ankara'daki Silahlı Kavga: Zanlı Gözaltında

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Başkent Ankara'da 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayı sonrası zanlı H.H.Y. gözaltına alındı. Olay, Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, Ankara Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dökümanların incelediği silahlı kavgayla ilgili kapsamlı bir çalışma başlattı. Olayın ardından kaçan zanlı, Polatlı'da fark edilen bir adreste yakayı ele verdi.

Silahlı Kavganın Sebebi

Olayın olduğu gün, Turgut Özal Mahallesi'ndeki bir iş yerinde Ahmet İ. ve Fatih T. alacak verecek meselesinden dolayı H.H.Y. ile tartışmaya başlamıştı. Tartışmanın giderek büyümesi üzerine H.H.Y. silahını çekerek ateş açtı. Ahmet İ. olay yerinde hayatını kaybederken, Fatih T. yaralandı.

H.H.Y.'nin emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.