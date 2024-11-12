DOLAR
34,38 -0,22%
EURO
36,52 0,2%
ALTIN
2.871,65 0,82%
BITCOIN
3.014.639,81 -0,9%

Ankara'daki Silahlı Kavga: Zanlı Gözaltında

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Zanlı H.H.Y. yakalandı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 13:53
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 13:53
Ankara'daki Silahlı Kavga: Zanlı Gözaltında

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Başkent Ankara'da 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayı sonrası zanlı H.H.Y. gözaltına alındı. Olay, Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, Ankara Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dökümanların incelediği silahlı kavgayla ilgili kapsamlı bir çalışma başlattı. Olayın ardından kaçan zanlı, Polatlı'da fark edilen bir adreste yakayı ele verdi.

Silahlı Kavganın Sebebi

Olayın olduğu gün, Turgut Özal Mahallesi'ndeki bir iş yerinde Ahmet İ. ve Fatih T. alacak verecek meselesinden dolayı H.H.Y. ile tartışmaya başlamıştı. Tartışmanın giderek büyümesi üzerine H.H.Y. silahını çekerek ateş açtı. Ahmet İ. olay yerinde hayatını kaybederken, Fatih T. yaralandı.

H.H.Y.'nin emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Tarihi Camilerin Güvenlik Hizmetinin Sonlandırılması Tepki Topladı
2
Erdoğan ve Aliyev, COP29 Zirvesi'nde Görüştü
3
Mardin'de 597 Tarihi Sikke Ele Geçirildi: Roma ve Bizans Dönemine Ait
4
Bakan Uraloğlu Antalya'da Ziyaretler Gerçekleştirdi
5
WWF, COP29'dan Biyoçeşitlilik İçin Olumlu Sonuçlar Bekliyor
6
Çin'de Yürüyüşçülerin Üzerine Araç Süren Şahıs 35 Kişi Öldürdü
7
Çanakkale Boğazı, Dev Petrol Platformu için Tek Yönlü Kapatıldı

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak