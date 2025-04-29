Ankara'dan İlk Hac Kafilesi Dualarla Uğurlandı

Diyanet'ten Organizasyon ve Destek

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek ilk hacı adayı kafilesi, Esenboğa Havalimanı'nda duygusal anlarla uğurlandı. 6 bin 510 hacı adayı, dualar ve gözyaşları eşliğinde yola çıktı. Törende, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assad Abu Al-Nasr ve Ankara Valisi Vasip Şahin gibi önemli isimler de yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanı'ndan Moral Dolu Sözler

Törende konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac yolculuğunun kutsal bir ibadet olduğunu vurgulayarak Allah’tan kolaylık dilemenin önemine değindi. “Hac, sabırlı olmayı gerektiren bir ibadet; sabırlı olalım.” ifadeleriyle hacı adaylarına moral verdi.

Erbaş, Mekke Yolu Projesi ile hac yolculuğunu daha da kolaylaştırdıklarını belirtti ve projede emeği geçenlere teşekkür etti. Ayrıca, Diyanet'in 2023 ve 2024 yıllarında en iyi hac organizasyonu ödülünü kazandığını hatırlattı.

Hacı Adaylarının Duyguları

Hacı adayı Kezban Çimen, “Kutsal topraklara gittiğim için çok heyecanlıyım.” diyerek duygularını dile getirdi. Fatma Ateş ise 15 yıl aradan sonra isminin kurada çıkmasının sevincini yaşadı. “Kabe'yi göreceğiz, var mı bundan daha güzel bir şey?” dedi. Adem Dutçu, Hazreti Muhammed'in ocağına gitmenin heyecanını yaşarken; Yasemin Aydoğmuş 14 yıl aradan sonra hacca gitmenin mutluluğunu ifade etti.

Uğurlama Töreni

İlk kafiledeki 290 hacı adayı ve Diyanet görevlileri, pasaport kontrolünün ardından dualar ve gözyaşlarıyla yola çıktı. Ankara'dan toplam 6 bin 510 hacı adayı, kutsal topraklara gitmek üzere hazırlıklara başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek ilk hacı adayı kafilesi, Esenboğa Havalimanı'nda dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek ilk hacı adayı kafilesi, Esenboğa Havalimanı'nda dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.