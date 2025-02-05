Ankara'dan Trump'ın Gazze Açıklamalarına Sert Tepki

Ankara'da Sivil Toplum Kuruluşlarından Tepki

Ankara Filistin Dayanışma Platformu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik açıklamalarını protesto etti. Platform, yaklaşık 40 sivil toplum kuruluşu üyesi ile birlikte, Trump’ın hayata geçirmeye çalıştığı 'Gazze'yi devralacağız' senaryolarına karşı duracaklarını açıkladı.

Trump'ın Açıklamalarının Ardından Gelen Tepkiler

Trump, Beyaz Saray'da katıldığı bir basın toplantısında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından Gazze'ye Amerikan askerlerinin konuşlanabileceği sinyalini verdi. Bu açıklamalar, sivil toplum kuruluşları tarafından büyük bir endişeyle karşılandı.

Filistin Dayanışma Platformu Sözcüsü Ali Dalaz’ın Açıklamaları

Ankara Filistin Dayanışma Platformu Sözcüsü Ali Dalaz, yaptığı açıklamada Gazze'de yaşanan trajediyi hatırlatarak, "Gazze'ye yönelik saldırılarda 50 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. İsrail, 15 ayın sonunda diz çöktüremediği Hamas ile ateşkese razı olmak zorunda kalmıştır" dedi. Dalaz, bu durumun Gazze'nin direnişinin bir zaferi olduğunu vurguladı.

Bölge Ülkelerine Çağrı

Dalaz, "Bölge ülkeleri, ABD tarafından desteklenen işgal planlarına karşı durmalıdır. Emperyalist ABD, Gazze'yi kıskaca almak istiyor. Arap ve İslam ülkeleri, bu meydan okumaya karşı durarak yeni soykırımların, insan hakları ihlallerinin, katliamların önüne geçmelidir" ifadesini kullandı.

Protesto Eylemi Hazırlıkları

Bölgedeki gelişmelere karşılık olarak, Filistin Dayanışma Platformu 7 Şubat tarihinde ABD Büyükelçiliği önünde eylem yapma kararı aldı. Dalaz, "Biz, işgale karşı olduğumuzu Ankaralılar ile birlikte dile getireceğiz" dedi. Ayrıca, Gazze'nin insansızlaştırılmasına yönelik her türlü işgale karşı duracaklarını belirtti.