Ankara Devlet Opera ve Balesi'nden Anlamlı Konser: 'Son Veda-Beni Hatırlayınız'

Ankara Devlet Opera ve Balesi'nden Anlamlı Konser

Ankara Devlet Opera ve Balesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Son Veda-Beni Hatırlayınız" konserini sanatseverlerle buluşturdu.

Konser Detayları

Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilen anlatımlı konser, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamı, Türkiye'nin kuruluşu ve ülkenin imparatorluktan Cumhuriyet'e dönüşüm sürecini konu ediniyor. Orkestra şefliğini Kıvanç Tepe'nin üstlendiği ve besteci Fahir Atakoğlu'nun eserlerinin yer aldığı konser, "Umut", "Lal", "Ses ve Nefes", "Med Cezir", "Sultan", "Demir Kırat", "Fikriye" ve "Son Veda" adlı toplam 8 bölümden oluşuyor.

Konserin Tarihçesi

İlk kez 11 Kasım 2014'te Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından beğeniye sunulan bu anlatımlı konserde, Atatürk'ün hayatı ve o dönemin olayları, anlatıcı ve oyuncular tarafından sahnelendi.

Performansta Kimler Yer Aldı?

Atatürk'ü Ali Murat Erengül'ün canlandırdığı konserde, Eda Bingöl Gürkan ve Şahan Gürkan da anlatıcı olarak sahne aldı. Bu özel konser, sanatseverler tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.

Ankara Devlet Opera ve Balesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Son Veda-Beni Hatırlayınız" konserini sanatseverlerle buluşturdu.

Ankara Devlet Opera ve Balesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Son Veda-Beni Hatırlayınız" konserini sanatseverlerle buluşturdu.