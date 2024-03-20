Ankara-Elmadağ Treni seferleri yarın başlayacak

Ankara, yeni bir tren hattına kavuşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara ile Elmadağ arasında sefer yapacak olan trenin yarından itibaren hizmete gireceğini duyurdu. Bakan, bu trenin vatandaşlar için güvenli ve konforlu bir seyahat sunacağını belirtirken, demir yolları konusundaki çalışmaların devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Günde 6 seferle hizmet verecek

Bakan Uraloğlu’nun açıklamasında yer alan bilgilere göre, yarın sefere başlayacak olan Ankara-Elmadağ Treni, gün içerisinde aralıksız bir şekilde 6 sefer yapacak. Trenin 136 adet yolcuğu koltuğuna sahip olacağını belirten Bakan, trenin sefer saatlerini de paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, Ankara-Elmadağ Treni her gün saat 06.10 Ankara’dan kalkacak. Ankara’dan diğer kalkış saatleri ise 12.25 ve 17.40 olarak belirlenmiş durumda. Elmadağ yönünden Ankara’ya gidişler için belirlenen saatler ise 07.20, 13.30 ve 18.55 olarak belirtildi.

Ankara-Elmadağ arası hizmet verecek olan trenin seyir süresini ise 40 ila 45 dakika olarak duyuruldu.