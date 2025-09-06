DOLAR
Ankara Etimesgut'ta Hortum Göksu Parkı'nda Görüntülendi

Ankara Etimesgut'ta Göksu Parkı civarında saat 15.00 sıralarında hortum oluştu; vatandaşlar şaşkınlık yaşadı ve bazı görüntüleri cep telefonuyla kaydetti.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 16:12
Olay ve Zaman

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde öğle saatlerinde hortum meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Göksu Parkı civarında saat 15.00 sıralarında oluşan hortum bölgedeki vatandaşlarda şaşkınlığa yol açtı.

Hortum, bir süre etkili olduktan sonra etkisini kaybetti ve herhangi bir can kaybı ya da büyük çaplı hasar bilgisi paylaşılmadı.

Görüntüler

Olay anını gören bazı vatandaşlar, oluşan hortumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kayıtlarda hortumun kısa süreli etkisi ve çevrede oluşan reaksiyonlar yer aldı.

