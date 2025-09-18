Ankara İl Seçim Kurulu, CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultay İptal Talebini Reddetti

Ankara İl Seçim Kurulu, Çankaya İlçe Seçim Kurulu kararına itiraz eden CHP'li delegenin 21 Eylül'deki 22. Olağanüstü Kurultay iptal talebini "karar verilmesine yer olmadığına" diyerek sonuçlandırdı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 14:01
Ankara İl Seçim Kurulu, CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultay İptal Talebini Reddetti

Ankara İl Seçim Kurulu'ndan CHP'nin Kurultay İptal Talebine Ret

İtiraz, "karar verilmesine yer olmadığına" hükmüyle sonuçlandı

Ankara İl Seçim Kurulu, Çankaya İlçe Seçim Kurulu kararına itiraz eden bir CHP'li delegenin, 21 Eylül'de yapılacak 22. Olağanüstü Kurultay'ın iptali talebini sonuçlandırdı.

Kurul, yapılan başvuruyu inceleyerek itiraz hakkında "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetti.

Kararın gerekçesinde, kongrelere yönelik itirazların ilçe seçim kurulu başkanı tarafından incelenip kesin olarak karara bağlandığı; bu nedenle ilçe seçim kurulu başkanının verdiği kararlara karşı yapılan itirazları inceleme yetkisinin ve görevinin bir üst kurula, yani il seçim kuruluna verilmediği vurgulandı.

Ankara İl Seçim Kurulu, başkanlığa sunulan itirazın, ilçe seçim kurulu başkanının almış olduğu kararın kesin olması nedeniyle itiraz hakkında karar verilmesine yer olmadığına oy birliğiyle karar verildiğini bildirdi.

Daha önce Çankaya İlçe Seçim Kurulu, aynı delegenin kurultayın iptali yönündeki başvurusunu reddetmişti; bunun üzerine delege kararı kaldırmak için Ankara İl Seçim Kurulu'na itirazda bulunmuştu.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çankırı Çerkeş'te samanlık yangını: Bitişiğindeki ev zarar gördü
2
Manisa Alaşehir'de 4 bin 191 sentetik ecza ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı
3
Milli Teknoloji Hamlesi TEKNOFEST’te: Geleceğin İnsan Kaynağı Bugünden Yetişiyor
4
Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 27 kilo 450 gram skunk ele geçirildi, 4 tutuklama
5
Yusuf Tekin: Evyap İbrahim Hakkı Fen Lisesi Erzurum'da Açıldı — 20 Yılda Eğitimte Devrim
6
Bayrampaşa'da Rüşvet İddiası: Depremzededen İstenen Para Soruşturmayı Başlattı
7
Murat Kurum Sındırgı'da 531 Afet Konutunun Temelini Attı — Sosyal Konut Müjdesi

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)