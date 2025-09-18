Ankara İl Seçim Kurulu, CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultay İptal Talebini Reddetti

Ankara İl Seçim Kurulu'ndan CHP'nin Kurultay İptal Talebine Ret

İtiraz, "karar verilmesine yer olmadığına" hükmüyle sonuçlandı

Ankara İl Seçim Kurulu, Çankaya İlçe Seçim Kurulu kararına itiraz eden bir CHP'li delegenin, 21 Eylül'de yapılacak 22. Olağanüstü Kurultay'ın iptali talebini sonuçlandırdı.

Kurul, yapılan başvuruyu inceleyerek itiraz hakkında "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetti.

Kararın gerekçesinde, kongrelere yönelik itirazların ilçe seçim kurulu başkanı tarafından incelenip kesin olarak karara bağlandığı; bu nedenle ilçe seçim kurulu başkanının verdiği kararlara karşı yapılan itirazları inceleme yetkisinin ve görevinin bir üst kurula, yani il seçim kuruluna verilmediği vurgulandı.

Ankara İl Seçim Kurulu, başkanlığa sunulan itirazın, ilçe seçim kurulu başkanının almış olduğu kararın kesin olması nedeniyle itiraz hakkında karar verilmesine yer olmadığına oy birliğiyle karar verildiğini bildirdi.

Daha önce Çankaya İlçe Seçim Kurulu, aynı delegenin kurultayın iptali yönündeki başvurusunu reddetmişti; bunun üzerine delege kararı kaldırmak için Ankara İl Seçim Kurulu'na itirazda bulunmuştu.