Ankara Kahramankazan'da otomobilde patlama: 1 kişi yaralandı

Ankara Kahramankazan Fatih Mahallesi'nde park halindeki otomobilde sigara içilirken meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı; ekipler olay yerinde inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 12:34
Ankara’nın Kahramankazan ilçesi Fatih Mahallesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre park halindeki otomobile binen sürücü sigara içmek istediği sırada otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu ve sürücü yaralandı.

Olayın Detayları

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı, itfaiye ekipleri ise patlama sonrası hasar gören araca müdahale etti.

İnceleme Başlatıldı

Patlamanın nedeni hakkında yetkililerce inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANKARA'DA OTOMOBİLİ İÇERİSİNDE SİGARA İÇMEK İSTEYEN BİR SÜRÜCÜ ÇAKMAĞI ÇAKINCA MEYDANA GELEN PATLAMADA YARALANDI.

