Ankara Kalesi Restorasyonu Tamamlandı: Surlar Güçlendirildi

Ankara Kalesi Restorasyonu Tamamlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), tarihi Ankara Kalesi'ni ve çevresini geleceğe güvenli bir şekilde taşımak amacıyla başlattığı restorasyon ve güçlendirme çalışmalarını başarıyla tamamladı.

Restorasyon Çalışmaları Hakkında

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Ankara Kalesi'nin sur duvarlarında gerçekleştirilen bu kapsamlı projenin onayı, Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından verildi. "Ankara Kalesi Sur Duvarları Restorasyonu" çalışmaları çerçevesinde yapısal çatlak onarımları, açıkların kapatılması ve duvar dikişleri gibi işlemler gerçekleştirildi.

Tarihi surlardaki çatlakların ve deformasyonların etkilerini azaltmak için duvar dikişi yöntemi uygulandı. Hisarkapı'nın sol kısmındaki dairesel burçta, üst yüzeyden gelen fazla suyun tahliye edilmesi amacıyla çeşitli yenileme çalışmaları yapıldı.

Yenilenen Saat Kulesi ve Ekipmanlar

Aynı burçta bulunan saat kulesinin dış cephesi, pencereleri ve kapısı, özgün dokusuna uygun bir şekilde yenilendi. Ayrıca, saat ve çan sistemi de aktif hale getirilerek tamamen yenilendi.

Restorasyon sürecinde, sur duvarlarının arka kısmında bulunan ve yolu taşıyan istinat duvarı da yenilendi. Kale'deki otoparkın üst kısmındaki merdivenlerin kotları düzenlenerek döşeme kaplamaları ve korkulukları da yenilendi.

Kültürel Miras Koruma Vurgusu

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı Proje Koordinatörü Bekir Ödemiş, kalenin tarihi boyunca yalnızca iki kez onarıldığını, ancak uzun süre ihmal edildiğini belirtti. Ödemiş, gerçekleştirdikleri çalışmalara dikkat çekerek, "İlk başta Ankara Üniversitesi'nden bir ekip, burada jeoradar çalışması yaparak kalenin röntgenini çekti. Su seviyelerini ve nem oranlarını tespit ettik. Bunun ardından Gebze Teknik Üniversitesi'nden bir ekip ile raporlama yaptık" ifadelerini kullandı.

Bu azimli çalışmalarla birlikte, tarihi Ankara Kalesi, koruma altına alınıp gelecek nesillere daha güvenli bir şekilde aktarılmak için yenilendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara Kalesi'ni ve çevresini geleceğe güvenli bir şekilde taşımak amacıyla başlattığı restorasyon ve güçlendirme çalışmalarını tamamladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara Kalesi'ni ve çevresini geleceğe güvenli bir şekilde taşımak amacıyla başlattığı restorasyon ve güçlendirme çalışmalarını tamamladı.