Ankara Kar Yağışıyla Beyaza Büründü

Ankara Karla Kaplandı

Başkent Ankara, zaman zaman etkisini artıran kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı. Kentin merkezinde ve çevresinde yoğunlaşan kar yağışı, şehrin kafa karıştıran güzellikteki parklarına göz alıcı manzaralar kazandırdı.

Parklar Kartpostallık Görütülerle Doldu

Anıtkabir, Ulus Meydanı ve Sıhhiye çevresinin yanı sıra Kuğulu Park da karla bürünerek kartpostallık görüntülere ev sahipliği yaptı. Kar yağışından etkilenen parklar, vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Kuğulu Park'a gelen pek çok kişi, bu nadir anı fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.

Ulaşımda Önlemler Alındı

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kardan kaynaklı olumsuz etkileri en aza indirmek için ana yollar üzerinde tuzlama ve kar küreme çalışmalarına hız verdi. İlçe belediyesi ekipleri ise sokak ve caddelerde benzer önlemlerle güvenli bir ulaşım sağlıyor.

Trafikte Zor Anlar

Trafik polislerinin ana arterlerde aldığı güvenlik önlemlerine rağmen, bazı sürücüler kar yağışı sebebiyle zor anlar yaşadı. Kış şartlarına hazırlıklı olmaları açısından uyarılan sürücüler, dikkatli olmaları konusunda bilgilendirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ankara, zaman zaman etkisini artıran kar yağışı sebebiyle beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezini etkisi altına alan ve bazı bölgelerden zaman zaman yoğunlaşan kar yağışıyla şehrin cazibe merkezi olan parklarda kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Ankara, zaman zaman etkisini artıran kar yağışı sebebiyle beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezini etkisi altına alan ve bazı bölgelerden zaman zaman yoğunlaşan kar yağışıyla şehrin cazibe merkezi olan parklarda kartpostallık görüntüler oluşturdu.