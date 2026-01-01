Ankara Kızılay'da 2026 Coşkusu: Polis Tedbirleri Eşliğinde Kutlama

Ankara Kızılay'da 2026 Coşkusu

Polis tedbirleri altında yeni yıl kutlaması

Ankara Kızılay'da vatandaşlar 2026'nın gelişini coşkuyla karşıladı. Meydanda toplanan kalabalık, yeni yılın ilk dakikalarında dans ederek ve şarkı söyleyerek kutlama yaptı.

Cadde üzerinde seyir halinde olan araçlar korna çalarak kutlamalara eşlik etti. Kutlamalar sırasında kamu düzenini sağlamak üzere polis ekipleri cadde ve sokakların giriş çıkışlarında güvenlik önlemleri aldı.

Güvenlik uygulamaları kapsamında ekipler, meydanlara girişlerde kimlik kontrolü ve çanta araması gerçekleştirdi; bazı kişilerde ise üst araması yapılarak giriş izni verildi. Meydanlarda görevli ekipler, olumsuz durumlara karşı hazır bekletildi.

Vatandaşlar kolluk kuvvetlerinin denetimleri arasında kutlamalarını sürdürdü.

