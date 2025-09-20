Ankara Kültür Yolu Festivali başladı: 702 etkinlik 28 Eylül'e kadar

Ankara Kültür Yolu Festivali, açılışı Vali Vasip Şahin ve Genel Direktör Selim Terzi ile yapıldı; 28 Eylül'e kadar 110 noktada 702 etkinlik düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 14:22
Ankara Kültür Yolu Festivali başladı: 702 etkinlik 28 Eylül'e kadar

Ankara Kültür Yolu Festivali Başladı

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin on üçüncü durağı Ankara'da açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Ankara Kültür Yolu Festivali resmen başladı.

Festivalin açılışı, Ankara Valisi Vasip Şahin ile Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Vali Şahin ve Terzi, festival programı çerçevesinde Mustafa Ayaz Müzesi'nde açılan Balkan Naci İslimyeli: İz ve Bellek Sergisini gezdi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin on üçüncü durağı olan Ankara, 28 Eylül'e kadar sürecek etkinliklerle şehri kültür ve sanatla buluşturacak.

Ankara Kültür Yolu Festivali süresince 110 farklı noktada konser, tiyatro, sergi, söyleşi, atölye ve çocuk etkinlikleri olmak üzere 702 etkinlik gerçekleştirilecek.

