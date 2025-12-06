Ankara Mamak'ta Çarpışma: 1 Ölü, 3 Yaralı

Ankara Mamak 19 Mayıs Bulvarı'nda hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 14:00
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 14:00
Ankara Mamak'ta Çarpışma: 1 Ölü, 3 Yaralı

Ankara Mamak'ta Çarpışma: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kaza Detayları

Kaza, sabah 10.00 sıralarında Mamak ilçesi 19 Mayıs Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücü M.C.'nin karşı yola geçmek için manevra yaptığı 06 FFM 322 plakalı otomobil, o sırada C.A. yönetiminde seyir halinde olan 06 BGR 349 plakalı ticari minibüsle çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Çarpmanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen M.C.'nin cenazesi, çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kazada M.C.'nin otomobildeki yaralı iki kişi ve diğer sürücü C.A. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledildi.

Tanık Açıklaması

Mesut Bulduk adlı tanık, "Arkadaşım servisten dönüyordu. Diğer aracın sürücüsü de karşı yola geçmeye çalışıyormuş ve sol şeride geçmiş. O sırada sürücü arkadaşım duramamış ve o araca çarpmış. Daha sonra o da kontrolünü kaybetmiş ve minibüsüyle devrilmiş. Otomobilin sürücüsü vefat etmiş. Arkadaşım ve çarptığı araçtaki diğer iki kişi de yaralanmış" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

