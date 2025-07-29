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Ankara Merkezli Operasyonda 9 Zanlı Tutuklandı

Ankara merkezli Adana ve Kahramanmaraş'ta inşaat malzemesi ve kablo çaldığı belirlenen 9 zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 15:44
Ankara Merkezli Operasyonda 9 Zanlı Tutuklandı

Ankara merkezli Adana ve Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen operasyonda, inşaat malzemesi ve kablo çaldıkları tespit edilen 9 zanlı tutuklandı.

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara ve ilçelerinde fabrika, iş yeri, inşaat ve trafolardan inşaat malzemesi ve kablo çalındığına dair gelen şikayetler üzerine kapsamlı bir soruşturma başlattı.

İl Emniyeti Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Ankara, Adana ve Kahramanmaraş'ta belirlenen 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bu operasyonda, 22 ayrı olaya karıştıkları tespit edilen 10 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen malzemelerin, müştekilere 21 milyon lira zarara yol açtığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, bir kişiye ise adli kontrol şartı uygulandı. Operasyonda 2 ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeklere ait 50 fişek de ele geçirildi.

Ankara merkezli Adana ve Kahramanmaraş'ta inşaat malzemesi ve kablo çaldıkları tespit edilen 9...

Ankara merkezli Adana ve Kahramanmaraş'ta inşaat malzemesi ve kablo çaldıkları tespit edilen 9 zanlı tutuklandı.

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