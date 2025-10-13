Ankara'nın Başkent Oluşu Fotoğraflarla Canlandı: Arşiv ve Güncel Kareler

Ankara'nın Başkent Oluşu Fotoğraflarla Canlandı

13 Ekim 1923'te Başkent olan Ankara'nın zaman yolculuğunda geçirdiği değişim, Anadolu Ajansı'nın (AA) arşiv ve güncel fotoğraflarından oluşan özel çalışmayla tek karede görselleştirildi. Kentin hafızasını yaşatmayı amaçlayan çalışmada, Ankara'nın tarihi yapı ve simgeleri, aynı açılardan çekilmiş, geçmiş ve günümüzden fotoğraflar, tek karede birleştirildi. Çalışmada, siyah-beyaz fotoğraf (solda) Anıtkabir'in 19 Aralık 1979’daki görünümünü yansıtırken, renkli fotoğraf (sağda) ise aynı yapının 30 Ağustos 2024’teki güncel halini gösteriyor.