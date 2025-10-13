Ankara'nın Başkent Oluşu Fotoğraflarla Canlandı: Arşiv ve Güncel Kareler

13 Ekim 1923'te başkent ilan edilen Ankara, Anadolu Ajansı'nın arşiv ve güncel fotoğraflarıyla tek karede canlandırıldı.

Yayın Tarihi: 13.10.2025 12:38
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 12:38
Ankara'nın Başkent Oluşu Fotoğraflarla Canlandı

NİSANUR KOÇ - 13 Ekim 1923'te başkent ilan edilen Ankara'nın yıllar içindeki değişimi, Anadolu Ajansı'nın arşiv ve güncel fotoğraflarından oluşan özel çalışmayla tek karede görselleştirildi.

Geçmişten Bugüne Görsel Bir Yolculuk

Başkent oluşunun yıl dönümünde hazırlanan bu özel seçki, kentin mimarisinden sokak dokusuna, kamusal yaşamdan kent siluetine kadar geçen zamanın izlerini fotoğraflarla ortaya koyuyor. Arşiv fotoğrafları ile güncel karelerin yan yana getirilmesi, Ankara'nın dönüşümünü somut ve etkileyici biçimde gözler önüne seriyor.

Çalışma, tarih meraklıları ve kent hakkındaki belleği taze tutmak isteyenler için görsel bir kaynak işlevi görüyor. Fotoğraflar, kentin farklı dönemlerindeki yaşam koşullarını ve mekanların değişimini karşılaştırmalı olarak sunuyor.

Simgeleşen Değişim

Bu tür görsel projeler, Ankara'nın başkent oluşunun kültürel ve kentsel etkilerini hatırlatırken, kentin belleğini koruma çabasına da katkı sağlıyor. Anadolu Ajansı'nın arşiv zenginliği sayesinde geçmişle bugün arasındaki bağ daha güçlü biçimde kuruluyor.

Başkentlik yıl dönümü vesilesiyle paylaşılan fotoğraflar, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin Ankara'nın tarihsel katmanlarını daha iyi kavramasına yardımcı oluyor.

13 Ekim 1923'te Başkent olan Ankara'nın zaman yolculuğunda geçirdiği değişim, Anadolu Ajansı'nın (AA) arşiv ve güncel fotoğraflarından oluşan özel çalışmayla tek karede görselleştirildi. Kentin hafızasını yaşatmayı amaçlayan çalışmada, Ankara'nın tarihi yapı ve simgeleri, aynı açılardan çekilmiş, geçmiş ve günümüzden fotoğraflar, tek karede birleştirildi. Çalışmada, siyah-beyaz fotoğraf (solda) Anıtkabir'in 19 Aralık 1979’daki görünümünü yansıtırken, renkli fotoğraf (sağda) ise aynı yapının 30 Ağustos 2024’teki güncel halini gösteriyor.

13 Ekim 1923'te Başkent olan Ankara'nın zaman yolculuğunda geçirdiği değişim, Anadolu Ajansı'nın...

