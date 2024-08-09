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Ankara Polatlı'da Otobüs Kazası: 26 Yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşanan otobüs kazasında 26 kişi yaralandı. Tedavileri hastanelerde devam ediyor.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 10:11
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 10:11
Ankara Polatlı'da Otobüs Kazası: 26 Yaralı

Ankara'da Otobüs Kazası Meydana Geldi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trajik yolcu otobüsü kazasında, 26 kişi yaralandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, kazanın ardından hemen acil hizmetlerin başlatıldığı belirtildi.

Kazada Yaşamını Yitirenler

Özellikle dikkat çeken bilgi ise, kazada 9 vatandaşın hayatını kaybetmiş olduğudur. Yaralıların hastanelerdeki tedavi sürecinin devam ettiği ifade edildi.Bakanlığın Mesajı

Sağlık Bakanlığı, yaşanan olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz."

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