Ankara Polatlı'da Otobüs Kazası: 26 Yaralı

Ankara'da Otobüs Kazası Meydana Geldi
Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trajik yolcu otobüsü kazasında, 26 kişi yaralandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, kazanın ardından hemen acil hizmetlerin başlatıldığı belirtildi.
Kazada Yaşamını Yitirenler
Özellikle dikkat çeken bilgi ise, kazada 9 vatandaşın hayatını kaybetmiş olduğudur. Yaralıların hastanelerdeki tedavi sürecinin devam ettiği ifade edildi.Bakanlığın Mesajı
Sağlık Bakanlığı, yaşanan olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz."