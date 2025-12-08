DOLAR
Ankara Sincan Belediyesi'nde Hafta Sonu Tiyatrosu: Çocuk ve Yetişkin Oyunları

Ankara Sincan Belediyesi, her hafta sonu çocuk ve yetişkinlere yönelik tiyatro oyunları düzenliyor; 'Ahmet Can’ın Hayal Dünyası' ve 'Aramızdaki Duvarlar' sahnelendi.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 11:56
Ankara Sincan Belediyesi'nde Hafta Sonu Tiyatrosu

Haftalık kültür ve sanat etkinlikleri sürüyor

Sincan Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında her hafta sonu birbirinden farklı tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapıyor. Gündüz saatlerinde sahnelenen 'Ahmet Can’ın Hayal Dünyası' adlı çocuk oyunu, minikler tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.

Akşam saatlerinde ise yetişkinler için hazırlanan 'Aramızdaki Duvarlar' oyunu sahnelendi. Oyun, aile olmanın önemi, evlilik birliği ve doğru iletişim konularına yer vererek seyirciyle buluştu. Seyircilere hem duygusal anlar yaşatan hem de düşündürücü mesajlar veren 'Aramızdaki Duvarlar' oyunu tiyatroseverler tarafından alkış aldı.

Gelecek günlerde de hem çocuklar hem de yetişkinler için farklı tiyatro oyunları sahnelenmeye devam edecek.

