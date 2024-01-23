Ankara ve İstanbul’a Kar Sürprizi! 1, 2,3 Gün Değil Tam 4 Gün Sürecek: İşte Kar Yağışının Başlayacağı Tarih…

Ankara ve İstanbul'u da Kapsayan 4 Günlük Kar Yağışı Geliyor!

Kış severleri uzun bir bekleyişin ardından sevindirecek haber geldi! Meteoroloji uzmanı Murat Şahin'in yaptığı açıklamaya göre, kar yağışı için geri sayım başladı. İşte, beklenen kar yağışının detayları.





Müjde: Beklenen Kar Yağışı Detaylarıyla Açıklandı!

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kar yağışının yetersiz olması, kış sporlarını sevenleri ve beyaz manzara özlemini çekenleri hayal kırıklığına uğratmıştı. Ancak Meteoroloji eski Bölge Müdürü Murat Şahin, paylaşım platformu X üzerinden yaptığı duyuruda, kar yağışının kapıda olduğunu müjdeledi.

Ocak ayının son haftasına işaret eden Şahin, 25 Ocak Perşembe'den itibaren 29 Ocak Pazartesi'ye kadar sürecek olan 4 günlük bir kar yağışı öngördü.

Tahminlere göre, kuzey, iç ve doğu bölgelerinde etkili olacak olan bu kar yağışı, özellikle Ankara ve İstanbul'u da içine alarak bölgedeki kar özlemini gidermeye aday. Soğuk hava dalgası ve Karadeniz'den gelen TROF sistemleri, bu kar yağışını tetikleyecek faktörler arasında bulunuyor.



