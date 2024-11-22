Ankara ve İstanbul'da Fark Yaratan Öğretmenler Ağırlanacak

MEB, 24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinlikleri Düzenliyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Ankara ve İstanbul'da başarılı çalışmalara imza atmış öğretmenleri ağırlayacak. Bu etkinlikler, alanlarında fark yaratan öğretmenlerin onurlandırılması amacıyla düzenleniyor.

Başarılı Öğretmenler Yasal Çeşitlilikle Davet Edildi

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen programlarda, tüm illerin resmi ve özel kurumlarından seçilen öğretmenler, başta kültürel ve tarihi yerler olmak üzere birçok farklı etkinlikte bir araya gelecekler. Ayrıca, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde görev yapan öğretmenler, özel öğretim ve özel eğitim kurumlarındaki öğretmenlerin yanı sıra emekli öğretmenler ve şehit öğretmen yakınları da davet edildi.

Öne Çıkan Öğretmenler ve Projeleri

Ankara'daki Yenimahalle Bilim ve Sanat Merkezi'nde görev yapan Hilal Sevgen Abacı, TÜBİTAK projeleriyle bölgesel başarılar elde etmiş ve 25'ten fazla tasarım tescil belgesi almıştır. Ayrıca görme engelli öğrenciler için proje geliştirmiştir.

Muğla'nın Milas ilçesindeki Beçin İlkokulu'nda görevli Kader Duman, 1000 kitaplı kütüphane kurulmasına öncülük etti ve çocuklar için çeşitli kitap bağışı kampanyaları düzenledi.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde görev yapan Hilal Gülşen, deprem sonrasında öğrencilerine destek olmaya devam ederek toplumunda büyük bir fark yaratmıştır.

Van'ın Muradiye ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu'ndan Sultan Gültaş, öğrencilere ses temelli tekniklerle okuma becerilerini geliştirmiştir. Ayrıca çeşitli projelerde işbirliği yaparak küresel eğitime katkıda bulunmuştur.

Antalya'nın Kepez ilçesindeki Antalya Bilim ve Sanat Merkezi'nde görevli Nasiye Yamaç Şahin, uluslararası projelere liderlik ederek öğrencilerin vizyonunu genişletmiş, değerler eğitimi konusunda başarılar elde etmiştir.

Etkinliklerin Amacı ve İçeriği

Bu etkinliklerin amacı, öğretmenlerin birbirlerinden ilham almasını sağlamak, deneyimlerini paylaşmak ve toplumda eğitimin önemini vurgulamaktır. Etkinlikler boyunca öğretmenler, kendi çalışmalarıyla ilgili bilgi paylaşır ve öğretmenlik mesleğinin önemine dikkat çekerler.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.