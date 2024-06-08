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Ankara yine sular altında kaldı: Şiddetli sağanak sele neden oldu

Ankara’da şiddetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar yine su altında kaldı. Meydana gelen sel ve su baskınları nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, araçlar ise yolda kaldı.

Yayın Tarihi: 08.06.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 17:00
Ankara yine sular altında kaldı: Şiddetli sağanak sele neden oldu

Ankara’da öğleden sonra şiddetli yağışın etkili olması ile birlikte, pek çok bölgede sel meydana geldi. Cadde ve sokaklar sular altında kalırken, araçlar yolda kaldı. Yağışın en etkili olduğu yer ise Sincan oldu.

Ankara yine sular altında kaldı: Şiddetli sağanak sele neden oldu

Sincan’da etkili olan yağışlar nedeniyle Ayaş ilçesine gide yol, tamamen su altında kaldı ve ulaşım tamamen kapatıldı. Yolun trafiğe kapanmasıyla, uzun araç konvoylarının oluştuğu görüldü.

Ankara yine sular altında kaldı: Şiddetli sağanak sele neden oldu

Su içinde kalan araçlarda vatandaşlar mahsur kaldı. Araç içindeki kişiler, pet şişelerle araçların içine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı.

Metroları su bastı

Ankara’da alt geçit ve metroları da su bastı. Gaziosmanpaşa Metro İstasyonu’nda su baskını meydana geldi.

Ankara yine sular altında kaldı: Şiddetli sağanak sele neden oldu

Öte yandan bazı işyerleri ve evler de su altında kaldı. Diğer yandan pazaryerini de su basması sonucunda, pazarcıların ürünleri de zarar gördü.

Ekiplerin çalışmaları ise devam ediyor.

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