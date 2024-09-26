Ankaralı Turgut İçin Vefa ve Dayanışma Gecesi

Ankaralı Turgut İçin Özel Bir Gece

Sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören ünlü müzisyen Turgut Karataş, "Ankaralı Turgut" adıyla tanınıyor. Mamak Belediyesi tarafından Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Vefa ve Dayanışma Gecesi" etkinliği büyük bir katılımla gerçekleşti.

Önemli Konuklar Katıldı

Etkinliğe Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Karataş'ın kızı ve damadı, pek çok Ankaralı müzisyen ile vatandaşlar katıldı. Turgut Karataş, sağlık durumundan dolayı etkinlikte yer alamadı ancak bir video mesaj gönderdi.

Konuşmalarda Ankaralı Turgut'un Önemi Vurgulandı

Bakan Yardımcısı Mumcu, etkinliğin Karataş için moral kaynağı olacağını belirterek, "Ankaralı Turgut, kendine özgü sesi ve eğlenceli şarkılarıyla Türkiye'nin kalbinde özel bir yer edinmiştir," dedi. Belediye Başkanı Şahin ise, Karataş'ın neşeli müziğiyle pek çok sanatçıya ilham kaynağı olduğunu ifade etti.

Meslektaşlarından Destek

Karataş, video mesajında enfeksiyon riski nedeniyle etkinliğe katılmadığını dile getirerek, meslektaşlarına ve katılımcılara teşekkür etti. Program sırasında birçok Ankaralı sanatçı sahne alarak şarkılar seslendirdi ve oyun havaları çaldı.

Sahne Şovları

Etkinliğin sonunda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, Belediye Başkanı Şahin ve Ankaralı Turgut'un kızı, birlikte sahneye çıkarak Ankara oyun havasına eşlik ettiler.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gören ve "Ankaralı Turgut" olarak bilinen ses sanatçısı Turgut Karataş için vefa ve yardımlaşma gecesi düzenlendi. Geceye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu (Sol 4), Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin (Sol 4), Ankaralı Turgut'un Kızı Hasret Karataş (Sağ 3) ve sanatçı dostları katıldı.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gören ve "Ankaralı Turgut" olarak bilinen ses sanatçısı Turgut Karataş için vefa ve yardımlaşma gecesi düzenlendi. Geceye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu (Sol 4), Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin (Sol 4), Ankaralı Turgut'un Kızı Hasret Karataş (Sağ 3) ve sanatçı dostları katıldı.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gören ve "Ankaralı Turgut" olarak bilinen ses sanatçısı Turgut Karataş için vefa ve yardımlaşma gecesi düzenlendi. Geceye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu (Sol 4), Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin (Sol 4), Ankaralı Turgut'un Kızı Hasret Karataş (Sağ 3) ve sanatçı dostları katıldı.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gören ve "Ankaralı Turgut" olarak bilinen ses sanatçısı Turgut Karataş için vefa ve yardımlaşma gecesi düzenlendi. Geceye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu (Sol 4), Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin (Sol 4), Ankaralı Turgut'un Kızı Hasret Karataş (Sağ 3) ve sanatçı dostları katıldı.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gören ve "Ankaralı Turgut" olarak bilinen ses sanatçısı Turgut Karataş için vefa ve yardımlaşma gecesi düzenlendi. Geceye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu (Sol 4), Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin (Sol 4), Ankaralı Turgut'un Kızı Hasret Karataş (Sağ 3) ve sanatçı dostları katıldı.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gören ve "Ankaralı Turgut" olarak bilinen ses sanatçısı Turgut Karataş için vefa ve yardımlaşma gecesi düzenlendi. Geceye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu (Sol 4), Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin (Sol 4), Ankaralı Turgut'un Kızı Hasret Karataş (Sağ 3) ve sanatçı dostları katıldı.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gören ve "Ankaralı Turgut" olarak bilinen ses sanatçısı Turgut Karataş için vefa ve yardımlaşma gecesi düzenlendi. Geceye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu (Sol 4), Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin (Sol 4), Ankaralı Turgut'un Kızı Hasret Karataş (Sağ 3) ve sanatçı dostları katıldı.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gören ve "Ankaralı Turgut" olarak bilinen ses sanatçısı Turgut Karataş için vefa ve yardımlaşma gecesi düzenlendi. Geceye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu (Sol 4), Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin (Sol 4), Ankaralı Turgut'un Kızı Hasret Karataş (Sağ 3) ve sanatçı dostları katıldı.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gören ve "Ankaralı Turgut" olarak bilinen ses sanatçısı Turgut Karataş için vefa ve yardımlaşma gecesi düzenlendi. Geceye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu (Sol 4), Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin (Sol 4), Ankaralı Turgut'un Kızı Hasret Karataş (Sağ 3) ve sanatçı dostları katıldı.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gören ve "Ankaralı Turgut" olarak bilinen ses sanatçısı Turgut Karataş için vefa ve yardımlaşma gecesi düzenlendi. Geceye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu (Sol 4), Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin (Sol 4), Ankaralı Turgut'un Kızı Hasret Karataş (Sağ 3) ve sanatçı dostları katıldı.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gören ve "Ankaralı Turgut" olarak bilinen ses sanatçısı Turgut Karataş için vefa ve yardımlaşma gecesi düzenlendi. Geceye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu (Sol 4), Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin (Sol 4), Ankaralı Turgut'un Kızı Hasret Karataş (Sağ 3) ve sanatçı dostları katıldı.