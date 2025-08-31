Anket: ABD'de Z Kuşağının %60'ı Hamas'ı Destekliyor

Anketin Detayları

ABD'de gerçekleştirilen yeni bir anket, 18-24 yaş aralığındaki Z kuşağının büyük bir kısmının İsrail-Hamas çatışmasında Hamas'ı desteklediğini ortaya koydu.

Harvard Üniversitesi Amerikan Siyasal Çalışmalar Merkezi ve The Harris Poll tarafından yapılan araştırma, 20-21 Ağustos tarihlerinde 2025 seçmen üzerinde uygulandı.

Bulgular

Ankette sorulan sorulardan biri, "İsrail-Hamas çatışmasında İsrail'i mi Hamas'ı mı destekliyorsunuz?" şeklindeydi. Buna yanıt veren 18-24 yaş aralığındaki Z kuşağı seçmenin %60'ı Hamas'ı desteklediğini belirtti.

Ankette yaş arttıkça İsrail'e verilen desteğin yükseldiği görüldü: 25-34 yaşındakilerin %65, 35-44 yaşındakilerin %70, 45-55 yaşındakilerin %74 ve 55-64 yaşındakilerin ise %84 oranında İsrail yanlısı tutum bildirdi.

Sonuçlar, yaş grupları arasında çatışmaya ilişkin görüşlerde belirgin farklılıklar olduğunu gösteriyor.