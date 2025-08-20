DOLAR
Anket: Almanların %65'i İsrail'e Silah İhracatının Durdurulmasını Destekliyor

YouGov anketine göre Almanların yüzde 65'i Gazze'de kullanılabilecek silahların İsrail'e ihracatının durdurulmasını destekliyor; Merz 8 Ağustos'ta askıya alma kararı almıştı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 13:19
Anket: Halkın çoğunluğu İsrail'e silah ihracatının durdurulmasını istiyor

Kamuoyu araştırma şirketi YouGov tarafından gerçekleştirilen ankete göre, Alman halkının önemli bir kısmı hükümetin Gazze Şeridi ile ilgili kararlarını destekliyor. Katılımcıların büyük bölümü, Gazze'de kullanılabilecek silahların İsrail'e ihracatının durdurulmasını tercih ettiğini belirtti.

Anket sonuçları

Ankete göre katılımcıların yüzde 65'i Almanya'nın Gazze Şeridi'nde kullanılabilecek silahların İsrail'e ihracatını durdurmasını destekliyor. Kararı yanlış bulanların oranı yüzde 19 olurken, yüzde 16 ise konuyla ilgili değerlendirme yapmayacağını söyledi.

Ayrıca katılımcıların yüzde 45'i, Avrupa Birliği ile İsrail arasındaki AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasına karşı çıkan Alman hükümetinin politikasını doğru buldu. Politikayı hatalı bulanların oranı yüzde 32, yorum yapmayanların oranı ise yüzde 23 olarak kaydedildi.

Siyasi gelişmeler

İsrail tarafında, İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni planı onaylamıştı. Bu gelişmenin ardından Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nde kullanılabilecek silahların İsrail'e ihracatının askıya alındığını duyurmuştu.

