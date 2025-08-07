Anne Sütü: Obeziteye Karşı Koruyucu Olarak Öne Çıkıyor

Anne Sütü Obziteyi Engelliyor

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Nurullah Okumuş, derece demekte, "Anne sütü alan bebekler obez olmaz" diyerek, anne sütünün bebekler için vazgeçilmez bir gıda kaynağı olduğunu açıkladı. Emzirmenin öneminin altını çizen Okumuş, anne sütünün beyin ve vücut gelişimi için gerekli tüm besin ögelerini içerdiğini belirtti.

Prof. Dr. Okumuş, "Dünya Emzirme Haftası" dolayısıyla yaptığı açıklamada, sağlıklı toplumların ancak sağlıklı nesillerle kurulabileceğini vurguladı. Bebeğin doğal ve yeterli beslenmesinin gerektiğini ifade eden Okumuş, "Anne sütü, bebeğin tüm besin ihtiyacını karşılayan mucizevi bir gıdadır. Emzirmenin en iyi şekilde gerçekleşmesi çok önemlidir," dedi.

Normal Doğum Eylem Planı ve Emzirme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçirilen Normal Doğum Eylem Planı'na dikkat çeken Okumuş, doğumdan sonraki kritik sürecin bebeğin yalnızca anne sütü ile beslenmesi gerektiğini belirtti. "Bebekler ilk 6 ay yalnızca anne sütüyle beslenmeli, 6. aydan sonra ek gıda verilse de 2 yaşına kadar anne sütü alınmalıdır," diye ekledi.

1911'den bu yana, Bakanlığın "Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı" kapsamında, 81 il 'bebek dostu' unvanı aldı ve aile hekimliğinin %96,3'ü bu statüde hizmet vermektedir.

Anne Sütünün Önemi ve Emzirme Oranı

Okumuş, yapılan çalışmalar sonucunda emzirme sürelerini 16-17 aya çıkardıklarını belirterek, "Hedefimiz 2030 yılına kadar ilk 6 ay sadece anne sütü verilme oranını %70'lerin üzerine çıkarmaktır. Emzirmenin önemini genç nesillere anlatmaya devam ediyoruz," diye vurguladı. Ayrıca, anne sütünün yalnızca bebek için değil, anne için de birçok faydası olduğunu da ifade etti.

"Emzirme, anne ve bebek arasında güçlü bir bağ oluşturur. Bebeğin sağlıklı gelişimi için kritik olan bu süreç, dokunma, koku gibi duyuların gelişimini de destekler," diyen Okumuş, hem anne hem de bebek için sağlıklı bir geleceğin kapılarını araladıklarını sözlerine ekledi.

Son olarak, doğum sonrası dönemdeki emzirme oranlarının, 2008 yılına göre iki kat arttığını belirterek, bu başarıda sağlıklı hayat merkezlerinin büyük katkısı olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Nurullah Okumuş, "Dünya Emzirme Haftası" dolayısıyla, AA muhabirine açıklamada bulundu. Okumuş, anne sütünün bebeği sağlıklı bir birey olarak gelecekte hastalıklara karşı koruyan, ideal boy ve kilosuna ulaştıran aynı zamanda obeziteye karşı da koruyan bir gıda olduğunu belirtti.

