Anne ve çocuk evde, baba ise arabada yanarak öldü

Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı olan İlemin Mahallesi’nde bulunan bir evde yangın meydana geldi. Yangını fark eden kişileri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye, yangına müdahale ettikten sonra inceleme için içeri girdi. İçeri giren ekipler, Nurgül Kaya (40) ve Emrullah Kaya’nın (11) ölü bedenine ulaştı. Yaşanan bu olaydan kısa bir süre sonra ise İlemin-Erdemli karayolu üzerinde yanan bir otomobil ile ilgili ihbarı geldi. Ekipler bu noktaya sevk edildi.

Otomobildeki yangına hızlı bir şekilde müdahale edilmesine rağmen, sürücü Neşet Kaya’nın (42) hayatını kaybettiği öğrenildi. Anne, baba ve çocuğun cenazeleri Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Bir aile, farklı noktalarda yanarak hayatını kaybetti. Yaşanan durum sonrası, baba Neşet Kaya’nın önce evi ateşe verdiği, sonrasında da aracını yaktığı ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.