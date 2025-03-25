Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

TBMM, annelere yönelik doğum desteklerini içeren torba yasayı görüşecek. İlk çocuk için 5 bin TL, üçüncü çocuk için 6500 TL ödenecek.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 10:04
Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

TBMM gündeminin bu haftaki önemli konusu, Aile Yılı kapsamında annelere sağlanacak doğum destekleri olacak. Merakla beklenen ve büyük yankı uyandıran torba yasası, kısa zamanda TBMM'den geçmesi bekleniyor. Bu yasayla birlikte yeni çocuk sahibi olacak ailelere önemli maddi destek sağlanması hedefleniyor.

Aile Yılında Doğum Desteği Geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan bu düzenlemeyle, yeni doğum yapan ailelere önemli maddi katkılar sağlanacak. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren doğan ilk çocuklar için ailelere tek seferlik 5 bin TL ödeme yapılacak. Bu yardım, ailelerin ilk bebek masraflarını karşılamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

İkinci çocuk sahibi olan aileler için ise aylık 1500 TL destek ödemesi yapılacak. Ancak, torba yasanın en dikkat çeken kısmı, üçüncü çocuğu olan aileler için sağlanacak desteğin büyüklüğü. Üçüncü çocuk için ailelere aylık 5 bin TL ek ödeme yapılacak ve bu ailelere tam 5 yıl boyunca aylık 6500 TL maaş bağlanacak.

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Torba Yasa Ne Zaman Yasalaşacak?

TBMM Genel Kurulu, geçtiğimiz hafta önemli konuların görüşülmesine zaman bulamamıştı. Bu hafta torba yasaların ele alınması bekleniyor. Kamuoyu, yasanın detaylarını ve ne zaman yasalaşacağını yakından takip ediyor. Görüşmelerin hızlanacağı ve kısa süre içinde yasalaşacağı öne sürülüyor.

Çocuk Desteklerinden Faydalanma Şartları

Yeni düzenlemelerden yararlanmak isteyen aileler için önemli bir tarih var: Sadece 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için doğum yardımı ve maaş ödemeleri yapılacak. Bu tarihten önce doğan çocuklar, bu destekten faydalanamayacak.

Dört Çocuğu Olana Resmen Maaş

1 Ocak 2025'ten sonra üçüncü çocuğunu dünyaya getiren bir anne, 5 yıl boyunca aylık 6500 TL maaş alacak. Eğer bu anne aynı zamanda bir çocuğu daha olursa ve dört çocuk sahibi olursa, aylık toplam 11 bin 500 TL ödeme alacak.

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