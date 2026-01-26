Antakya Belediyesi, Suvatlı Mahallesi'nde Camilerde Kapsamlı Temizlik Yapıyor

İbadethaneler uzman ekip ve son teknoloji araçlarla temizleniyor

Antakya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı İbadethane Temizliği ekipleri, Suvatlı Mahallesi'nde bulunan camilerde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Belediye açıklamasına göre, son teknoloji ile donatılmış ibadethane temizliği aracı ve alanında uzman ekipler tarafından zeminlerin ıslak temizliği yapılırken, camilerin halıları özel donanımlı araç ile aynı anda yıkanıp kurutuluyor. Ayrıca ibadethanelerin her köşesinde özenli ve detaylı temizlik uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, Antakya'nın 95 mahallesindeki ibadethanelerin, vatandaşların ibadetlerini hijyenik bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için düzenli olarak temizlendiği vurgulandı.

