Antakya Belediyesi, Suvatlı Mahallesi'nde Camilerde Kapsamlı Temizlik Yapıyor

Antakya Belediyesi ekipleri, Suvatlı Mahallesi'ndeki camilerde son teknoloji araçlarla halı ve zemin temizliği yaparak ibadethaneleri düzenli ve hijyenik tutuyor.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 09:21
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 09:21
İbadethaneler uzman ekip ve son teknoloji araçlarla temizleniyor

Antakya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı İbadethane Temizliği ekipleri, Suvatlı Mahallesi'nde bulunan camilerde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Belediye açıklamasına göre, son teknoloji ile donatılmış ibadethane temizliği aracı ve alanında uzman ekipler tarafından zeminlerin ıslak temizliği yapılırken, camilerin halıları özel donanımlı araç ile aynı anda yıkanıp kurutuluyor. Ayrıca ibadethanelerin her köşesinde özenli ve detaylı temizlik uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, Antakya'nın 95 mahallesindeki ibadethanelerin, vatandaşların ibadetlerini hijyenik bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için düzenli olarak temizlendiği vurgulandı.

