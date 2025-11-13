Antakya'da Dönercide Kızartma Makinesi Alevlere Teslim Oldu

Hatay’ın Antakya ilçesinde dönercide kızartma makinesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü; olayda yaralanma ve can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 09:45
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 09:45
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti

Hatay’ın Antakya ilçesi Büyükdalyan Mahallesinde bir dönercide yangın çıktı. İş yerinde bulunan kızartma makinesi alevlere teslim oldu.

Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve alevlere kısa sürede müdahale edilerek yangın söndürüldü.

Olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı, ancak iş yerinde hasar oluştu.

