Antakya'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi M.B. tutuklandı

Antakya Haraparası Mahallesi'ndeki faili meçhul motosiklet hırsızlığının şüphelisi M.B., polis ekiplerince yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 11:19
Antakya'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi M.B. tutuklandı

Antakya'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi M.B. tutuklandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisi yakalanarak tutuklandı.

Olay ve soruşturma

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Antakya Haraparası Mahallesinde meydana gelen faili meçhul motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisi olarak tespit edilen M.B. yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltı ve tutuklama

Emniyetteki işlemlerinin ardından M.B., sevk edildiği adli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANTAKYA'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

ANTAKYA’DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

