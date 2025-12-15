Antakya'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi M.B. tutuklandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisi yakalanarak tutuklandı.
Olay ve soruşturma
İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Antakya Haraparası Mahallesinde meydana gelen faili meçhul motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisi olarak tespit edilen M.B. yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltı ve tutuklama
Emniyetteki işlemlerinin ardından M.B., sevk edildiği adli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ANTAKYA’DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI